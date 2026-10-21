Haziran Gecesi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Elif gibi yapımlarla tanınan oyuncu Naz Elmas, annesinin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle endişeli günler geçiriyor. Aniden rahatsızlanan 79 yaşındaki Meral Elmas, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÜÇ GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Oyuncu Naz Elmas'ın annesi Meral Elmas'ın beyninde pıhtı attığı öğrenildi. Rahatsızlanmasının ardından acil olarak hastaneye kaldırılan 79 yaşındaki Elmas, burada tedaviye alındı.

Üç gün boyunca yoğun bakımda kalan Meral Elmas, ardından normal odaya alındı. Annesinin sağlık durumuyla yakından ilgilenen Naz Elmas ise bu süreçte onu yalnız bırakmadı.

SAĞLIK DURUMU STABİL

Tedavisi hastanede devam eden Meral Elmas'ın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. 79 yaşındaki Elmas'ın, doktorların gözetiminde bir süre daha hastanede tutulacağı öğrenildi.