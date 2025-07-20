Türk müziğinin tanınan isimlerinden Nazan Öncel bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle stent takılan sanatçı, sabaha karşı yaşadığı sağlık problemi sonrası yeniden acil servise başvurdu. Öncel’in sağlık durumu hastanede kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

YÜKSEK NABIZ VE TANSİYON NEDENİYLE ACİL SERVİSE GÖTÜRÜLDÜ

Sanatçının basın danışmanı Yağız Yılmaz, yaptığı açıklamada Öncel’in saat 04.30 sıralarında yüksek nabız ve yüksek tansiyon şikâyetiyle hastaneye kaldırıldığını belirtti. Müdahale sonrası Öncel’e bir stent daha takıldığı ve sağlık durumunun stabil hale getirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

ÖNCEL: “HADİ DUA EDİN”

Sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

“Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; ‘yürü’ dedi yürüdüm, ‘diyet yap’ dedi yaptım, ‘bol su iç’ dedi içtim, ‘stent’ dedi eyvallah dedim. Olmayınca olmuyor demek ki. Hadi dua edin.”

NE OLMUŞTU?

69 yaşındaki Nazan Öncel, geçtiğimiz mayıs ayında da benzer bir sağlık sorunuyla hastaneye kaldırılmıştı. Bir konserinin ertelendiğini açıklayan sanatçı, o dönem yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Her şey bir kalp çarpıntısı ile başladı. Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu. İyiyiz diyelim iyi olalım. Bünyeyi biraz neşeye alıştırmak lazımmış meğer. Arayan soran, samimiyetle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese bin teşekkür ederim. Var olunuz her daim.”