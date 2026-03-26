Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin gündemine damga vurdu. “Yakında” notuyla yayınladığı gizemli gönderi, hayranlarını heyecanlandırdı.

Paylaşımda yer alan Sezen Aksu silüeti dikkatlerden kaçmadı. Görsel, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Uzun yıllardır müzik dünyasında önemli eserlere imza atan iki ismin yeniden bir araya gelmesi ihtimali, kulisleri hareketlendirdi. Paylaşım, yeni bir şarkı ya da ortak proje hazırlığı olarak yorumlandı.

Nazan Öncel’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, müzikseverler ikiliden gelecek projeyi merakla beklemeye başladı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, “Yakında” notu beklentiyi daha da artırdı.

90'LARDAN GELEN MÜZİKAL BİRLİKTELİK

İkili, 1990’lı yıllarda birlikte çalışıyordu. Nazan Öncel’in bazı şarkılarında Sezen Aksu vokalleri yer alırken, Aksu da kendi albümlerinde Öncel imzalı şarkıları seslendirdi.

2011 yılında tekrar bir araya gelerek Aksu’nun albümü için Öncel’den şarkı talep ettiği bildirilmişti. 2016 civarında aralarında anlaşmazlık yaşandığı iddia edilse de, Öncel her zaman kırgınlık olmadığını ve bağlarının sürdüğünü vurguladı.

2018’de yayımlanan Ve Nazan Öncel Şarkıları albümünde, Sezen Aksu “Gitme Kal Bu Şehirde” şarkısını yorumladı.