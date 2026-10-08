''Beni Hatırla”, “Hadi O Zaman”, “Bu Havada Gidilmez”, “Gidelim Buralardan” ve “Erkekler De Yanar” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Nazan Öncel, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Usta sanatçı, telefon rehberinde temizlik yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşırken, bazı kişileri tek tek sildiği görüldü. Öncel'in paylaşımına eklediği sözler ise dikkat çekti.

“SENİ DE SİLDİM”

Telefonundaki isimleri tek tek silen Nazan Öncel, paylaşım sırasında “Seni de sildim” ifadelerini kullandı.

Sanatçının rehber temizliği yaptığı anları paylaşması kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

“İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN”

Nazan Öncel, paylaşımına “İnceldiği yerden kopsun” notunu ekledi. Sanatçının kullandığı “Yalnızlar treni” etiketi de paylaşımın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Öncel'in bu sözleri, sosyal medya kullanıcılarının da yorumlarına yansıdı.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK GELDİ

Nazan Öncel'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Takipçileri sanatçıya “Sil gitsin” ve “Ne kadar az o kadar öz” gibi yorumlarla destek verdi.