Türkan Şoray ile kardeşi Nazan Şoray hakkında ortaya atılan küslük iddiaları gündeme gelmişti. Muhabir Akif Yaman'a konuşan Nazan Şoray, ablasıyla arasında herhangi bir sorun olmadığını belirterek ilişkilerine dair merak edilenleri anlattı.

“BEN ABLAMA AŞIĞIM”

Ablası Türkan Şoray ile küs oldukları yönündeki söylentilere yanıt veren Nazan Şoray, “Olsun söylenti olacak yani, ona yapacak bir şey yok ama ben ablama aşığım” dedi.

Aralarında herhangi bir kırgınlık bulunmadığını vurgulayan Şoray, “Öyle bir şey söz konusu olamaz, bizim aramızda bir saygı vardır” ifadelerini kullandı.

“ABLAMIN KARŞISINDA HİÇBİR ŞEYE HAYIR DİYEMEM”

Ablasına olan bağlılığını anlatan Nazan Şoray, aile kültürlerine de değindi. Çerkez kökenli bir aileden geldiklerini belirten ünlü isim, Türkan Şoray'a neden hayır diyemediğini şu sözlerle açıkladı:

“Yani biz Çerkezlerde, Çerkez kökenli bir aile olduğumuz için saygımız da en önde gelir. O yüzden ben ablamın karşısında hiçbir şeye hayır diyemem.”

Muhabirin “Her zaman evet midir efendim?” sorusuna ise “Evet” yanıtını verdi.

TÜRKAN ŞORAY'I DÖRT KELİMEYLE ANLATTI

Röportaj sırasında ablası Türkan Şoray denildiğinde aklına gelen ilk üç şey sorulan Nazan Şoray, dört kelimeyle yanıt verdi.

Ablasını “Sevgi, sıcaklık, şefkat, sahiplenmek” sözleriyle anlatan Şoray, üç kelime yerine dört kelime söylediğini fark edince gülümsedi.