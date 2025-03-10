Romanya, kasım ayında yapılan ancak iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini, aşırı sağcı aday Călin Georgescu olmadan düzenleyecek.

Ülkenin seçim kurulu Pazar günü yaptığı açıklamada, Georgescu’nun aşırıcılıkla ilgili yasaları ihlal ettiğine dair itirazlar üzerine adaylığının geçersiz sayıldığını duyurdu

Karar, Trump yönetiminin seçmen iradesine saygı gösterilmesi yönündeki uyarılarına rağmen alındı. Georgescu, seçim yasağını “demokrasinin kalbine indirilen doğrudan bir darbe” olarak nitelendirdi. X platformunda yaptığı paylaşımda, “Avrupa artık bir diktatörlük. Romanya tiranlık altında” ifadelerini kullandı.

Georgescu'nun yasak kararına karşı itirazda bulunması için 24 saati var. Anayasa Mahkemesi ise itirazı 48 saat içinde değerlendirecek. Nihai kararın en geç Çarşamba akşamına kadar verilmesi bekleniyor.

NAZİ SELAMI VERMİŞTİ

Georgescu, faşist gruplarla bağlantıları ve anayasal düzeni tehdit eden faaliyetlere karıştığı iddialarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında savcılar tarafından sorgulanmış ve Nazi selamı vermişti.

Merkez sağ Avrupa Parlamentosu üyesi Siegfried Mureșan, Georgescu’nun yasaların çiğnenmesi nedeniyle yarıştan men edildiğini belirterek, “Bunun siyasi bir engelleme olduğu söylemine kapılmamak gerekir” dedi.

Romanya’da Aralık ayında yapılan parlamento seçimlerinde aşırı sağ partiler yasama organının üçte birini kontrol altına aldı. Bu partilerin liderlerinden George Simion, mahkemenin kararını “önceki seçim iptaliyle başlatılan darbenin devamı” olarak değerlendirdi.

Simion, Georgescu’nun men edilmesi halinde onun yerine aday olacağını açıkladı. Ana akım partilerin desteklediği Crin Antonescu ve Bükreş Belediye Başkanı Nicușor Dan dahil olmak üzere birçok isim de cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusu yaptı.

RUSYA'YA KARŞI SEÇİME MÜDAHALE

Romanya’da 4 ve 18 Mayıs’ta düzenlenecek tekrar seçimleri, Kasım ayındaki ilk turun Rusya’nın müdahalesi nedeniyle iptal edilmesi üzerine planlandı.

Anketler, Georgescu’nun yüzde 40’ın üzerinde oy oranıyla önde olduğunu gösteriyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, geçen yılki seçimlerin iptal edilmesini Avrupa’da demokrasinin gerilemesi olarak değerlendirdi. Romanya’nın “zayıf” istihbarat raporlarına ve Avrupa başkentlerinden gelen baskıya boyun eğdiğini öne sürdü.

Bukarest’te Georgescu’nun destekçileri yasağa tepki göstererek polisle çatıştı. Seçim otoritesi BEC, Pazar günü yaptığı açıklamada, Georgescu’nun adaylığının engellenme gerekçelerinden birinin, Aralık ayında iptal edilen ilk seçimde de aynı nedenlerin geçerli olması olduğunu belirtti.

Kurul, “Aynı seçimi yeniden yaparken, aynı kişinin Cumhurbaşkanlığına uygun olduğunu düşünmek kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Georgescu’nun destekçileri arasında yer alan milyarder Elon Musk, X’te yaptığı paylaşımda kararı “çılgınlık” olarak değerlendirdi. Seçim kurulu, Georgescu’nun adaylığına karşı çoğu aşırıcılık ve İkinci Dünya Savaşı’ndaki faşist liderlere verdiği destekle ilgili olmak üzere binin üzerinde şikayet aldığını açıkladı.