Pekin, Orta Doğu’daki savaş nedeniyle ham petrol fiyatlarının rekor kırdığı bir dönemde geri adım atmak yerine vites yükseltti.

Çinli araştırmacılar, Nazi Almanyası'nın askeri ekonomisini ayakta tutan "Fischer-Tropsch" sürecini cerrahi bir müdahaleyle mükemmelleştirerek, kömürü plastik ve kimyasalların ana hammaddesi haline getirdi. Tarihsel olarak "kirli" bir süreç olarak bilinen kömürden yakıt ve plastik üretimi, Pekin Üniversitesi'nin buluşuyla boyut değiştirdi.

Katalitik sürece eklenen metil bromür sayesinde, yan ürün olan karbondioksit emisyonları %30'dan %1'in altına indirildi. Bu teknoloji, kömürü doğrudan olefinlere (plastiklerin yapı taşları) dönüştürerek Çin'in petrokimya devleriyle rekabet etmesini sağlıyor.

PETROL ÇÖKERKEN KÖMÜR YÜKSELİYOR

İran’daki savaş ham petrol fiyatlarını tırmandırırken, Çin’in yerli kömür rezervleri ülkeyi bir sığınak haline getirdi.

Çin’in 2025’te sadece kimya sektörü için kullandığı kömür miktarı, ABD’nin yıllık toplam kömür tüketimini geride bıraktı.

Çin'in 15. Beş Yıllık Planı, dünyaya verilen "karbon azaltma" sözlerinden ziyade "ulusal güvenliği" önceliyor.

Pekin, deniz yollarındaki zaaflarından ve Batı etkisinden kurtulmak için sanayisini tamamen yerli kömür üzerine inşa ediyor. 2030 yılına kadar Çin'in tüm gelişmiş malzeme ve kimyasallarda %85 oranında kendi kendine yeterliliğe ulaşması bekleniyor.

Çin iç pazarının absorbe edemediği bu devasa üretim fazlası, "agresif fiyatlarla" dünya pazarlarına akıyor.

Çin'in ticaret fazlası 2025'te 1,2 trilyon dolarlık rekor bir seviyeye ulaştı.

MERICS raporuna göre, Çin’in düşük fiyat politikası nedeniyle Avrupa Birliği’nde her gün yaklaşık 500 imalat işi kaybediliyor.