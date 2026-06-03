NAZİLLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. NAZİLLİ

1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/33 Esas

DAVACI : FATMA OSMANOĞLU - 23674869162

DAVALI : MALİYE HAZİNESİ

Davacı tarafından açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Aydın ili, Sultanhisar ilçesi, Atça Mahallesi, Çelebioğlu mah. Mevkii, 742 ada, 10 parselde 5/320 payı bulunan "Küpra'nın eşi Süleyman" isimli şahsı tanıyan, bilen veya kendisinden haberdar olan kişiler ile "Küpra'nın eşi Süleyman" ın mirasçısı olan kişilerin mirasçılık sıfatlarını ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkememize bildirmeleri ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02479005