NAZİLLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

NAZİLLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/229 Esas

MİRASÇI : İSMET ÇAPKAN - T.C: 27670188852

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce nüfus adres kayıt sisteminde bulunan adresinize davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza ulaşılamaması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 13.10.2026 Tarih 2019/229 Esas 2026/1095 Karar sayılı gerekçeli kararı ile 27706187682 T.C. Kimlik numaralı HÜDAVERDİ ÇAPKIN'a ait; Nazilli 1. Noterliği17/08/2011 tarihli 4185 yevmiye numaralı vasiyetnamenin mirasçıları vasiyetnameden haberdar edilmekle açılıp okunduğunun TESPİTİNE, mahkememizce yapılacak başka bir işlem bulunmadığından ESASIN KAPATILMASINA karar verilmiştir. Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince mahkememiz gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu tebliğden itibaren itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere mahkememize veya bulundukları yer emsal bir mahkemeye verilecek istinaf dilekçesi ile itiraz edilebileceğiniz hususu, gerekçeli karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19/10/2026

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