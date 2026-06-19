NAZİLLİ 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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NAZİLLİ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/97

KARAR NO : 2026/368

Davacı Nurullah Doru vekili tarafından davalı Gulnara Nadırova aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında tarafların boşanmalarına karar verilmiş, davalı Gulnara Nadırova'ya kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜ İLE,

Aydın ili, Yenipazar ilçesi, Karaçakal Mahallesi/ Köyü, Cilt no: 16, Hane no:31, BSN:40'da nüfusa kayıtlı Hasan ve Huriye'den olma 01.04.1984 Nazilli doğumlu 31825063468 T.C. Kimlik numaralı davacı Nurullah DORU ile Azerbaycan Cumhuriyeti uyruklu davalı Gulnara NADIROVA'nın TMK'nın 166/1. fıkrası gereğince Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle BOŞANMALARINA,

2-Harçlar Yasası uyarınca alınması gerekli 732,00 TL Karar ve İlam harcının peşin alınan 179,90 TL harçtan mahsubu ile bakiye 552,10 TL Harcın davalıdan tahsil edilerek Hazineye irat kaydına,

3-Davacıtarafından yatırılan 179,90 TL Başvurma Harcı, 179,90 TL Peşin Harç olmak üzere toplam 359,80 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan toplam 64.757,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından mahkeme veznesine yatırılan gider avansından sarf edilmeyen kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

6-Davalı tarafından mahkeme veznesine yatırılan gider avansı bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

7-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince hesap edilen 45.000,00 TL Maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-5490 sayılı kanunun 55. Maddesi gereği karar kesinleştiğinde kesinleşme veya düzenleme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde işbu kararımızın kesinleşme şerhli olarak yeterli nüshasını mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünce Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine, bu hususta müzekkere yazılmasına,

9-HMK'nun 332/3.maddesi uyarınca hükümden sonraki tebliğe çıkartmaya yönelik yargılama giderlerinin talep eden tarafından karşılanmasına, istinaf edilmesi halinde istinaf giderlerinin istinaf eden tarafından karşılanmasına ve hükümden sonraki gerçekleşen yargılama giderlerinin gerçekleşme durumuna göre hüküm altına yazılmasına,

Dair, Kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yazılı veya sözlü olarak yapılacak başvuru ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere yapılan yazılı yargılama sonucu davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Şeklindeki gerekçeli kararın davacı vekili tarafından taraflara tebliğine ilişkin talepte bulunulduğu,DAVALI GULNARA NADIROVA'ya gerekçeli kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalı GULNARA NADIROVA'a tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde karara karşı istinaf dilekçesini ibraz etmesi gerektiği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.12/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02491512