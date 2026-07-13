İ L A N

T.C. NAZİLLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/156 Esas

Davacı , İSMET AKÇA ile Davalılar , AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, KUYUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Yukarıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle, Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Gireniz(Pamukören) Mahallesi, 304 Ada 1 Parselin bulunduğu taşınmazı çevreleyen ve güneyde Aydın İli, Kuyucak İlçesi,Gireniz (Pamukören) Mahallesi, 305 ada 9 parselde kayıtlı taşınmaza; batıda Aydın İli, Kuyucak İlçesi,Gireniz (Pamukören) Mahallesi, 305 ada 3 ve 4 parsellerde kayıtlı taşınmazlara sınırı, doğusunda kuzey-güney yönünde ilerleyen patikaya, kuzeyde ise kuzeybatı-doğu yönüne ilerleyen yola sınırı/cephesi olan yaklaşık 2500 metrekare alana ilişkin davacı İsmet Akça tarafından 1980 yılından bu yana fasılasız ve nizasız olarak malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduğu, emek ve para sarfıyla imar ve ihya ederek tarım arazisi haline getirdiği ve mahkememizden taşınmazın davacı adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 AY içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri yada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kuyucak Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesine karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK 713/4 maddesi uyarınca 3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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