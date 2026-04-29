NAZİLLİ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Karar No: 2015/1063
Yaralama suçundan Kadir Kadri hakkında Mahkememizde açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda; NAZİLLİ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ KANALI İLENAZİLLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DELALETİ İLE
İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE SUNULMAK ÜZERE
İZMİR
DOSYA NO: 217/321 ESAS
KARAR NO: 2025/1063 KARAR
(C.SAVCILIĞI ESAS NO:) 2017/1023 T.C. NO: 166....308
SAYIN BAŞKANIM.
A-1-T.C. NAZİLLİ 4 ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN YUKARIDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM 2017/321 ESAS NOLU VE 2025/1063 KARAR NOLU VE (C.SAVCILIĞI ESAS NO:2017/1023)İLE TARAFIMA VERİLEN DÜŞME-HAGB İÇERİKLİ GEREKÇELİ KARAR 08/01/2026 TARİHİNDE TARAFIMA TEBLİĞ EDİLMİŞTİR.
SAYIN BAŞKANIM 21-09-2016 TARİHİNDE OLAY GÜNÜ KOLLUK KUVVETLERİNE VERDİĞİM İLK İFADEMDE SÖYLEDİĞİM GİBİ AYNISINI MAHKEME HUZURUNDADA İFADEMİ BEYAN ETTİM.
SAYIN BAŞKANIM 21-09-2016 TARİHİNDE İKAMET ETTİĞİM KUYUCAK İLÇESİNE BAĞLI PAMUKÖREN BELDESİNDE ÖZ ÖĞLUM FERDİ DUMANI İLÇEMİZDE BULUNAN EFE CAN KÖTELİOĞLU İLE ALİ YELDEN ARACILIĞI İLE SÜLEYMAN BORAN,SELİM BORAN VE HALİT BORAN İSİMLİ KİŞİLERE AİT KASAPHANEDE İŞE ALMIŞLARDI OĞLUM ORADA MESAİDEYDİBEN O ESNADA KASAPHANEDEN YAKLAŞIK 9 KİLOMETRE UZAKTA İKAMET ETTİĞİM KUYUCAKTAYDIM EFE CAN KÖTELİOĞLU İLE BİRLİKTE EFE CAN KÖTELİOĞLU İSİMLİ ARKADAŞA BİR ARAMA GELDİ KASAPHANEDEN BANA EFE CAN KÖTELİOĞLU OĞLUN FERDİ DUMAN'I İŞTEN ÇIKARMIŞLAR DEDİ KENDİSİNİ KASAPHANEYE GÖTÜRMEMİ VE DÖNÜŞTE OĞLUNLA BERABER DÖNERSİNİZ DEDİ BENDE OĞLUMU ALIP GELİRİM NİYETİYLE KASAPHANEYE EFE CAN KÖTELİOĞLUNU GÖTÜRDÜM
SAYIN BAŞKANIM KASAPHANEYE GİTTİĞİMİZDE EFECAN KÖTELİOĞLU ARACIMDAN İNDİ VE BEN OĞLUNU ALIP GELEYİM SEN BEKLE ABİ DİYEREK YANIMDAN AYRILDI
BEN ARACIMIN İÇİNDE YAKLAŞIK 30 DAKİKA KADAR BEKLEDİM.DAHA SONRA KASAPHANENİN BÜYÜK RAYLI KAPININ AÇILDIĞINI GÖRDÜM HEMEN SONRASINDA 10 KİŞİDEN FAZLA KALABALIK DIŞARIYA DOĞRU KOŞARAK ÇIKTIKLARINI GÖRDÜM VE ARACIMDAN İNDİM İSMİNİ BİLMEDİĞİM VE KENDİSİNİ İLK DEFA ORADAGÖRDÜĞÜM KİŞİYİ KAFASINDAN KANLARIN AKTIĞINI GÖRDÜM VE YARDIM ETMEK İÇİN VE SAĞLIK OCAĞINA GÖTÜRMEK İÇİN ABİCİĞİM HİTABINDA GEL ARABAYA BİN SENİ HASTANEYE SAĞLIK OCAĞINA GÖTÜREYİM ACİL DEDİM.ZATEN İÇERİDEN ÇIKAN KALABALĞIN ELLERİNDE KASAP BIÇAKLARI İLE BENİM KENDİSİNE YARDIMCI OLMAK İSTEDİĞİM KİŞİYİ KOVALIYORLARDI ARACA ZATEN HİÇ BİNMEDİ ASVALTA YOLDA CAN HAVLİ İLE KAÇIP GİTTİ
SAYIN BAŞKANIM BENDE ORADAN OĞLUM FERDİ DUMANI ORADAN ALIP DİREK OĞLUMLA BERABER POLİS KARAKOLUNA GİTTİM.
SAYIN BAŞKANIM BU ANLATTIKLARIM OLAY GÜNÜ TÜM GÖRDÜKLERİM VE OLAYA HAKİMİYETİM BUNDAN İBARETTİR OLAYA SADECE TANIKLIĞIM MEVCUTTUR LAKİN OLAY 21-09-2016 TARİHİNDE OLDU OLAYIN KARAR TARİHİ 23-12-2025 SAYIN BAŞKANIM BU ZAMANA KADAR MAHKEME KARARINI NİYE VERMEDİ'DE ZAMAN AŞIMI DÜŞME KARARI VERİLİYOR LAKİN OLAYA ASIL HAKİM OLANLAR KAVGA YAPAN ŞAHISLARA CEZA VERİLMİYOR TARAFIMTÜM TAYITLARDA TANIK OLARAK ŞİMDİYE KADAR 23-12-2025 TARİHİNDE SANIK KONUMUNA ALINIP 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ TARAFINDAN SEGBİS ARACILIĞI İLE SAYIN CUMHURİYET SAVCISI KATILIMIYLA HÜKMÜN A,B,C,D,F,G,H BENDİ YÖNÜNDEN.
NAZİLLİ 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN 2012/299 ESAS, 2013245 KARAR İLAMINDA YER ALAN 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI SEBEBİYLE MÜKERRİR SUÇLU OLDUĞUM GÖZETİLEREK KANAAT CEZASI VERİLİYOR.
SAYIN BAŞKANIM TANIKLIKTAN ALINDIM SANIK OLDUM VE 11 AY 20 GÜN CEZA VERİLDİ
SAYIN BAŞKANIM BENİM SABIKA SİCİLİM KAYDIM BOZUK KABUL EDİYORUM AMA BİZ T.C. VATANDAŞI OLARAK BİR HÜKÜMLÜ OLARAK CEZANIN BİRİNİ BİTİRMEDEN BİR BAŞKA CEZA VERİLİYOR BİR TÜRLÜ TEMİZE ÇIKAMIYORUZ TOPLUMA YARARLI BİR VATANDAŞ OLMAK İSTİYORUM BANA VERİLEN BU CEZAYI USULSÜZ BULUYOUM.
SAYIN BAŞKANIM TÜM DAVADA YER ALAN SANIKLAR VE MÜŞTEKİ SANIKLARIN İFADELERİ ÇELİŞKİLİ İFADEDİR.
SAYIN BAŞKANIM ZATEN İFADEMDE BELİRTTİĞİM GİBİ BEN SADECE EFE CAN KÖTELİOĞLU, ALİ YELDEN VE ÖZ OĞLUM OLAN FERDİ DUMANI TANIYORUM.
SAYIN BAŞKANIM KASAPHANENİN DIŞ CEPHESİNDEKİ GÜVENLİK KAMERALARIN KAYITLARI KASAPHANE SAHİPLERİ SÜLEYMAN BORAN, SELİM BORAN VE HALİT BORAN TARAFINDAN KAMERA KAYITLARININ SİLİNMESİ TARAFINDAN VE KOLLUK KUVVETLERİNE GÜVENLİK KAMERALARININ ARIZALI OLDUĞU ŞEKLİNDEKİ RAPOR TUTURMASONUCU BEN KENDİMİ AKLAYAMADIM OYSAKİ KAMERA KAYITLARI OLSAYDI BEN BU DURUMDA OLMAZDIM.
SAYIN BAŞKANIM BELİRTMİŞ OLDUĞUM İFADE VE KONUYLA İLGİLİ GEREKÇELERİMİN ARAŞTIRILMASINI YÜCE MAHKEMENİZDEN TALEP EDERİM TARAFIMA VERİLEN CEZANIN BOZULMASINI ARZ VE TALEP EDERİM SAYGILARIMI SUNARIM
HÜKÜMLÜ
AZİZ DUMAN
12-01-2026 C/2 KOĞUŞU
Sanık Aziz Duman' ın istinaf dilekçesinin müşteki sanık Kadir Kadri'ye tüm araştırmalara rağmen tebliğ mümkün olmadığından
1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29, Maddesi gereğince gerekçeli kararın ve sanık Aziz Duman' ın istinaf dilekçesinin İLANIN tebliğine,
2-İstinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın no ILN02455218