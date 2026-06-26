Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz aylarında artan yangın riskine karşı ormanlık alanlarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle piknik ateşi, temizlik ateşi ve yangına neden olabilecek diğer ateşli faaliyetlere yönelik kontroller gerçekleştiriyor. Aydın Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlarda ve yangın riski bulunan bölgelerde ateş yakılması yasaklanmıştı. Yapılan denetimlerde yasağa uymadıkları tespit edilen toplam 18 kişi hakkında idari işlem uygulandığı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarırken, denetimlerin yaz boyunca devam edeceğini belirtti.

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