NAZİLLİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

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NAZİLLİ KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Satışı Yapılacak Taşınmazlar:



İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

CİNSİ

YÜZÖLÇÜM (m²)

HAZİNE HİSSESİ

FİİLİ DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

İMAR DURUMU Nazilli Cumhuriyet 567 9 Avlulu Kargir İki Ev Ve Bir

Dükkan 96,14 Tam İşgalsiz 1.320.000,00 396.000,00 29.05.2025 09:30 B- 3 K.A 0,35/1,05

İlgi parsel düzgün İmar parseli olmayıp komşu 10 ve 18 nolu parsellerle imar uygulaması yapılması gerekmektedir. Nazilli Haydarlı 125 1 Çalılık 7.802,21 Tam İşgalli 2.600.000,00 780,000,00 29.05.2025 09:45 İmarsız Nazilli Kırcaklı 149 5 Çalılık 5.465,55 Tam İşgalsiz 4.950.000,00 1.485.000,00 29.05.2025 10:00 Imarsız Nazilli Kırcaklı 149 6 Arsa 1.595,20 Tam İşgalsiz 1.800.000,00 540.000,00 29.05.2025 10:15 Kısmi Köy yerleşim alan içinde Nazilli Kırcaklı 149 7 Arsa 1.124,14 Tam İşgalli 1.450.000,00 435.000,00 29.05.2025 10:30 İmarsız Nazilli Kırcaklı 182 5 Arsa 264,44 Tam İşgalsiz 270.000,00 81.000,00 29.05.2025 10:45 Köy yerleşim alan içinde Nazilli Kırcaklı 182 6 Arsa 529,29 Tam İşgalsiz 800.000,00 240.000,00 29.05.2025 11:00 Köy yerleşim alan içinde Nazilli Beyerli 222 6 Tarla 152,88 Tam İşgalli 195.000,00 58.500,00 29.05.2025 11:15 İmarsız Nazilli Çatak 101 14 Arsa 175,73 Tam İşgalsiz 370.000,00 111.000,00 29.05.2025 11:30 İmarsız Nazilli Çatak 101 15 Arsa 175,88 Tam İşgalsiz 370.000,00 111.000,00 29.05.2025 11:45 İmarsız Nazilli Karahallı 115 55 Meşelik 9.911,66 Tam İşgalsiz 3.000.000,00 900.000,00 29.05.2025 12:00 İmarsız

Yukarıdaki tabloda yer alan taşınmaz malların satış ihaleleri karşısında belirtilen tarih ve saatte, tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Nazilli Hükümet Konağı Zemin Kat Kaymakamlık Toplantı salonunda, Nazilli Milli Emlak Şefliğince oluşturulacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

-Nazilli Malmüdürlüğü Veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş teminat mektubu (Geçici teminat bedeli, Nazilli Malmüdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Nazilli Şubesindeki TR28 0001 0002 1200 0010 0051 94 IBAN Nolu hesabına, katılmak istenilen ihaleye ilişkin ayrıntılı açıklama yapılarak yatırılabilir. Banka Şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb. aracılığıyla Havale / EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemelerinin ihale gününden en az 1 (bir) iş günü öncesinde tamamlanarak yatırılan paranın, geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair Nazilli Malmüdürlüğünden alınacak olan onaylı Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatinde diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmekte olup, belirtildiği şekilde onaylı Muhasebe İşlem Fişi alınmadan sunulan banka dekontları İhale Komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.)

-İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Örneği (TC Kimlik Numarasını belirtir),

-Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale komisyonuna vermeleri ve İhale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

-Taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Taşınmaz malın satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Taşınmazlar, satış tarihini

takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. Ancak taşınmaz malın satış ihalesi sonucu gerçekleşen satış bedeli üzerinden 5.000.000,00 TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL den 10.000.000,00 TL'ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş), 10.000.000,00 TL'yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.

-Taşınmaz mallar müşterisine mevcut halleriyle teslim edilecektir.

-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Nazilli Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

-İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

-Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr ve https://aydin.csb.gov.tr web sayfalarından da görülebilir. Tel: 0256 313 47 55

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#ilangovtr Basın no ILN02217156