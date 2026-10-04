Nazilli Ticaret Odası'nda saat 09.00'da başlaması planlanan başkanlık seçimi öncesinde, seçim alanının girişinde güvenlik uygulaması yapıldı.
Oy kullanamaya gelen üyelerin kimlikleri özel güvenlik tarafından kontrol edilirken girişte üst araması da gerçekleştirildi.
Beyaz Grup tarafından güvenlik uygulamasına tepki gösterilmesi üzerine tartışma çıktı.
TARTIŞMA SONRASI ARBEDE
Tartışmanın büyümesiyle iki grubun destekçileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.
İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, bazı oda üyeleri ve başkan adayları da tarafların arasına girerek gerginliği yatıştırmaya çalıştı.
Polis ekiplerinin müdahalesiyle arbede büyümeden sona erdi. Gerginliğin ardından sandıklarda oy verme işlemi devam etti.