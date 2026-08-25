Almanya'da yaşayan 37 yaşındaki Ali Akın, evlilik hazırlıkları kapsamında bir yıl önce Nazilli'de bir düğün salonu kiraladı. Çift, aralarında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle evlilik planını bir süre askıya alsa da sorunları aşarak yeniden hazırlıklara başladı. Ancak ikinci deneme de nikaha 24 saat kala çıkmaza girdi. Akın, son anda karşılaştığı tavırlar ve aşırı talepler nedeniyle evlilik kararından tamamen vazgeçtiğini belirtti.

GELİNSİZ DÜĞÜN YAPTILAR

Düğün salonuyla yapılan sözleşmenin feshedilememesi üzerine Ali Akın, organizasyonu iptal etmek yerine ailesini ve yakınlarını mekana davet etti. Salona damatlığıyla giden Akın, gelen misafirleri kapıda tek tek karşıladı. Gece boyunca müzik eşliğinde oyunlar oynayan ve halay çeken davetliler, planlanan organizasyonu gelinsiz bir kutlamaya dönüştürdü.