Sosyetenin gözde çiftlerinden Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı, ikinci çocuk heyecanını yaşamaya devam ediyor. İlk çocukları Arzu Alara’yı kucaklarına aldıktan sonra yeniden anne-baba olmaya hazırlanan çift, bu kez tatil paylaşımlarıyla magazin gündemine oturdu. Nazlı Sabancı’nın büyüyen karnıyla verdiği ilk aile pozu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, Ekim 2021’de düzenlenen görkemli düğünle dünyaevine girmişti. 2023 yılında çiftin ilk çocukları Arzu Alara’nın doğumu, Sabancı ailesinde büyük mutluluk yaratmıştı.
Sabancı çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti ve ismi ise şimdilik gizemini koruyor. Kulislere yansıyan iddialarda, aile geleneğinin devam edeceği ve bebeğe Sabancı ailesinden bir büyüğün adının verileceği öne sürülmüştü. İlk kızlarına babaanne Arzu Sabancı’nın adını veren çiftin, bu kez de Ömer Sabancı’nın ismini yaşatabileceği konuşulmuştu.
Öte yandan Nazlı Sabancı’nın aile tatilinden yaptığı son paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. İlk kez belirginleşen hamile karnıyla kamera karşısına geçen Nazlı Sabancı’nın karesine minik kızı Arzu Alara da eşlik etti.
Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.
