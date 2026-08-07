NAZLI SABANCI'NIN DOĞUM TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Nazlı Sabancı, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. 2021 yılında Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan ve 2023 yılında kızı Arzu Alara’yı dünyaya getiren Sabancı’nın, ikinci bebeğinin doğumu için yaptığı tercih dikkat çekti. İddialara göre Nazlı Sabancı, ilk doğumunda olduğu gibi bu kez de normal doğumu tercih edecek.
İKİNCİ BEBEĞİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; geçtiğimiz günlerde psikoloji bölümünden mezun olarak ikinci üniversite diplomasını alan Nazlı Sabancı, bir yandan eğitim hayatındaki başarısıyla gündeme gelirken bir yandan da annelik heyecanı yaşıyor.
Hacı Sabancı ile mutlu evliliğini sürdüren Sabancı çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilirken, doğum için hazırlıkların devam ettiği belirtildi.
NAZLI SABANCI’NIN DOĞUM TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ
Yakın çevresinden aktarılan bilgilere göre Nazlı Sabancı, ikinci bebeğini de normal doğumla dünyaya getirmeyi planlıyor. Bu tercih, özellikle cemiyet hayatında sık tercih edilen doğum yöntemleriyle kıyaslandığında dikkat çekti.
Günün Trend Haberleri
Sabancı’nın daha önce kızı Arzu Alara’yı da normal doğumla dünyaya getirdiği öğrenildi.
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