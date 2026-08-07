NAZLI SABANCI'NIN DOĞUM TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Nazlı Sabancı, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. 2021 yılında Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan ve 2023 yılında kızı Arzu Alara’yı dünyaya getiren Sabancı’nın, ikinci bebeğinin doğumu için yaptığı tercih dikkat çekti. İddialara göre Nazlı Sabancı, ilk doğumunda olduğu gibi bu kez de normal doğumu tercih edecek.