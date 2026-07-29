NAZLI SABANCI MEZUN OLDU
Sabancı ailesinin gelini Nazlı Sabancı, eğitim hayatında önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Nazlı Sabancı, İstanbul'da eğitim aldığı özel bir üniversitenin psikoloji bölümünden mezun oldu.
Diploma töreninde eşi Hacı Sabancı da yer alırken çiftin mutluluğu objektiflere yansıdı.
İKİNCİ BEBEK ÖNCESİ MEZUNİYET SEVİNCİ
Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, Ekim 2021'de düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmiş, ilk çocukları Arzu Alara'nın doğumuyla anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Şimdi ikinci bebeklerini bekleyen çift, mezuniyet töreninde de mutluluklarını birlikte yaşadı.
ÖNCE HUKUK ŞİMDİ PSİKOLOJİ MEZUNU
Lisans eğitimine yurt dışında başlayan Nazlı Sabancı, daha önce İngiltere'deki University of Westminster Hukuk Bölümü'nden mezun olmuştu. Hukuk eğitiminin ardından psikoloji alanında da lisans eğitimini tamamlayan Sabancı, ikinci üniversite diplomasını alarak eğitim hayatına bir başarı daha ekledi.
EŞİ YALNIZ BIRAKMADI
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan Nazlı Sabancı'nın diploma töreninde eşi Hacı Sabancı da kendisini yalnız bırakmadı. Kep attığı anları ve mezuniyet töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Sabancı'nın gönderileri kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Günün Trend Haberleri
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.