Sosyetik güzel Nazlı Sabancı, bu kez iftar paylaşımı ile gündeme geldi. Sabancı gelini, katıldığı bir iftar davetinde kendisine gelen ayakkabı şeklindeki tatlı sunumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü, beraberinde olumsuz yorumlar da aldı.

Ayakkabı şeklindeki tatlı sunumunun dikkat çektiği paylaşım, bazı takipçileri tarafından "fazla gösterişli" ve "gereksiz" olarak yorumlandı. Yorumlar hızla çoğaldı ve sosyal medyada gündem oldu.

2017 yılından bu yana birlikte olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti, 2021 yılında dünya evine girmişti. Çift, 15 Ağustos'ta ilk çocuklarını kucaklarına alarak 'Arzu Alara' adını verdikleri bebeklerine kavuşmuştu.