Nazlı Sabancı, ikinci üniversitesinden mezun olmanın mutluluğunu yaşarken sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Daha önce İngiltere'deki University of Westminster'da Hukuk Bölümü'nü tamamlayan Sabancı, yıllar sonra yeniden üniversite sınavına girerek kazandığı Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü dört yılda bitirdi.

İKİNCİ ÜNİVERSİTESİNİ DE TAMAMLADI

Kariyer yolculuğuna farklı bir yön vermek isteyen Nazlı Sabancı, psikoloji eğitimi almak için yeniden öğrenci olmuştu. Dört yıllık eğitimin ardından mezuniyet heyecanı yaşayan Sabancı, kep attığı anları takipçileriyle paylaştı.

Hamileliğinin son döneminde mezuniyet törenine katılan Sabancı'yı eşi Hacı Sabancı da yalnız bırakmadı. Çiftin birlikte verdiği mezuniyet pozları kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

ARZU SABANCI GELİNİNİ KUTLADI

Nazlı Sabancı'nın mezuniyet sevincine ailesi de ortak oldu. Kayınvalidesi Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelinini tebrik etti.

Arzu Sabancı'nın, Nazlı Sabancı'nın hukuk eğitiminin ardından hayalini kurduğu psikoloji bölümünü tamamlamasına vurgu yaptığı paylaşım, takipçiler tarafından da ilgiyle karşılandı.

AYGÜN AYDIN'IN YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Mezuniyet paylaşımına çok sayıda tebrik mesajı gelirken, en çok konuşulan yorumlardan biri Aygün Aydın'dan geldi.

Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi olarak magazin gündeminde yer alan Aygün Aydın, Nazlı Sabancı'nın paylaşımının altına, “Tebrik ederim Nazlı'cım, başarılarının devamını dilerim. Okumak isteyen ama ‘Acaba artık geç mi?’ diye düşünen tüm kadınlara örnek olsun” yorumunu yaptı.