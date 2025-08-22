Bursalı Nazlı Kayı, Türkiye'nin en zengin ailesine gelin gitti. 2021 yılında Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğlu Hacı Sabancı ile evlendi. O günden itibaren magazin gündeminden düşmedi... Hacı Sabancı'nın evlilik dışı doğan oğlu Uzay'ı öğrenince şok geçirdi.
Boşanmanın eşiğine geldiği konuşulan Sabancı çifti geçen günlerde ise 2 yaşına basan kızları Arzu Alara için bir organizasyon düzenledi.
Doğum günü kutlamasından kareleri Instagram'da paylaşan Nazlı Sabancı şimdi de kızının pespembe yeni oyun odasını takpçilerine gösterdi.
Adeta bir masal evi gibi görünen odada yok yoktu...