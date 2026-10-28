Avrupa basketbolunun geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, EuroLeague sezonun en önemli organizasyonunu bir kez daha Avrupa dışına taşıma kararı aldı.

EuroLeague tarafından yapılan açıklamaya göre, 2027 ve 2029 Final Four organizasyonları Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenecek. Abu Dabi, 2025’te de Final Four’a ev sahipliği yapmış, organizasyonda şampiyonluğa ulaşan takım Fenerbahçe olmuştu. Son kararla birlikte Abu Dabi, 2025-2029 yılları arasını kapsayan 5 yıllık dönemde 3 kez Avrupa basketbolunun en önemli kulüp organizasyonunun final maçlarına ev sahipliği yapmış olacak.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

EuroLeague yönetimi, kararı uluslararası büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirirken, sosyal medyada bazı basketbolseverler organizasyonun Avrupa dışına taşınmasına tepki gösterdi. Karara yönelik eleştirilerin merkezinde EuroLeague’in, gelir uğruna kendi köklerinden ve Avrupa basketbol kültüründen giderek uzaklaşması yer alıyor.

Söz konusu karara ilişkin tepkiler en net şekilde EuroLeague’in resmi duyuru paylaşımının altında görüldü. Öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle: “Are you Asian or Euro league?” (Asya ligi misiniz, Avrupa ligi mi?), 2028 to Tokyo? What’s the point of calling it EURO-league? (2028 Tokyo’ya mı? Bunu AVRUPA Ligi demenin ne anlamı var?), “Abu Dhabi, Israeli teams, NBA calling and money above all. Why is it still called Euroleague?” (Abu Dabi, İsrail takımları, NBA baskısı ve her şeyden önce para. Neden hâlâ adı EuroLeague?)

ABD İLE AYNI SÜREDE YOLCULUK

2025 yılındaki organizasyon sürecinde de benzer tartışmalar yaşanmış; özellikle Kıta Avrupası’nda yaşayan ve Final Four’u yerinde izlemek isteyen taraftarların karşılaşacağı yolculuk süreleri ve maliyetler gündeme gelmişti. Bugün Madrid’den Abu Dabi’ye direkt uçuş yaklaşık 8 saat sürüyor. Basketbolun en tutkulu şehirlerinden Kaunas’tan gitmek isteyen bir taraftar ise en hızlı aktarmalı uçuşla yaklaşık 10 saati gözden çıkarmak zorunda. Bu süre, İstanbul’dan ABD’ye uçmakla neredeyse aynı.

Abu Dabi’deki ilk Final Four, NBA ve FIBA’nın “Avrupa’da yeni lig kurmak için yola çıkıyoruz” ortak açıklamasını yaptığı Mart 2025’ten sadece 2 ay sonra gerçekleşmişti. Haziran 2025’te ise, Dubai Basket’in 5 yıl süreyle EuroLeague’de mücadele edeceği duyuruldu. Eylül 2025’te ise ise Abu Dabi Kültür ve Turizm Departmanı ile Etihad Airways, dört yıllık anlaşmayla EuroLeague’in ana ortakları arasına katıldı. Zamanlama nedeniyle NBA baskısının EuroLeague yönetimini farklı gelir arayışlarına ittiğine yönelik yorumları beraberinde getiriyor.

NBA VE FIBA'NIN ÖNCELİĞİ AVRUPA

EuroLeague cephesindeki Körfez açılımı güçlenirken, NBA ve FIBA da Avrupa’da kurmak istedikleri yeni lig için, daha çok kıta Avrupası’na odaklanıyor. NBA yöneticileri her fırsatta, Avrupa’da kurmak istedikleri yeni ligin kültürel olarak kıta basketbolunun değerleriyle uyumlu olmasının çok önemli olduğunun altını çizerken, NBA Avrupa ve Orta Doğu İcra Direktörü George Aivazoglou geçtiğimiz aylarda yaptığı değerlendirmede “Bu lig, Avrupalılar tarafından inşa edilen, Avrupalı taraftarlar için tasarlanan ve her kulübe Avrupa çapındaki en üst düzey rekabete ulaşma yolu sunan Avrupa spor modeliyle uyumlu bir yapı olacak. Yani gerçek anlamda bir ‘Avrupa Ligi’ olacak” ifadelerini kullanmıştı.