Houston Rockets'ta göz dolduran bir performans sergileyen Alperen Şengün, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. NBA’de yapılan anonim oyuncu anketinde milli basketbolcu için tepki çeken sonuç ortaya çıktı.

NBA oyuncularının da katılımcı olarak yer aldığı anonim ankette, 'NBA'in en abartılan oyuncusu kim?' sorunun yanıtı arandı. Ankete toplam 81 aktif basketbolcunun katıldığı belirtildi.

Anket sonucunda Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün’ün, oyuncular tarafından 'en abartılan isim' seçildiği aktarıldı.

HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Anket sonuçlarının paylaşılmasının ardından basketbolseverler arasında büyük tartışma yaşandı. Sosyal medyada, Alperen için verilen olumsuz oyla 'kıskançlık' olarak değerlendirildi. Bazı kullanıcılar Alperen Şengün’ün performansını savunurken, bazıları ise ankete destek verdi ve tartışmalar büyüdü.

NBA’de önemli bir çıkış yakalayan Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla gösterdiği performansla son iki sezonda All-Star seçildi.