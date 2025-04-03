Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün, 15 sayı, 14 ribaunt, 9 asistle oynadığı maçta Houston Rockets, evinde Utah Jazz’ı 143-105 mağlup ederek play-off'lara katılmayı garantiledi.

Houston'da Jalen Green 22 sayı, Dillon Brooks ise 21 sayı ile galibiyete katkı sağladı. Toyota Center'da oynanan karşılaşmada sezonun 50. galibiyetini elde eden Rockets, NBA play-off’larına katılmayı kesinleştirdi.

Utah Jazz’da ise Isaiah Collier 22 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken, Collin Sexton ise 18 sayı ile mücadele etti.

BATI KONFERANSI’NDA İKİNCİLİK GARANTİSİ

Batı Konferansı’nda 50 galibiyet, 27 yenilgiyle 2. sırada bulunan Houston Rockets, play-off'taki rakibini Los Angeles Clippers veya Memphis Grizzlies arasında yapılacak sıralama sonucunda belirleyecek.

Utah Jazz ise 16 galibiyet, 61 mağlubiyetle Batı Konferansı’nın 15. yani son sırasında yer alıyor.

THUNDER SERİYİ 11 MAÇA ÇIKARDI

Bir diğer karşılaşmada Oklahoma City Thunder, evinde Detroit Pistons’ı 119-103 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini aldı.

Thunder’ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 33 sayıyla takımını galibiyete taşıdı. Jalen Williams 23 sayı, Chet Holmgren ise 22 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Detroit Pistons’ta ise Tim Hardaway Jr. 23 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.

Oklahoma City Thunder, 64 galibiyet, 11 mağlubiyetle Batı Konferansı’nın zirvesinde yer alırken, Detroit Pistons 42 galibiyet, 32 yenilgiyle Doğu Konferansı’nda 5. sırada bulunuyor.

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