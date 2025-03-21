NBA’de Chicago Bulls, Sacramento Kings’i 128-116 mağlup ederken, DeMar DeRozan 25 bin sayı barajını aşarak lig tarihine geçti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geceye 5 maç damga vurdu. Sacramento’daki Golden 1 Center'da oynanan mücadelede Chicago Bulls, Sacramento Kings'i 128-116 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Bulls’ta Coby White 35, Kevin Huerter ise 25 sayıyla galibiyette öne çıkarken, Nikola Vucevic de 24 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı. Kings'te Malik Monk 34 sayı kaydederken, DeMar DeRozan 22 sayıyla oynayarak NBA’de 25 bin sayı barajını aşan 27. oyuncu oldu.

Bu sonuçla Chicago Bulls, 30 galibiyet ve 40 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 9. sırada yer alırken, Sacramento Kings ise 35 galibiyet ve 34 yenilgiyle Batı Konferansı’nın 9. basamağında bulunuyor.

WARRİORS, RAPTORS'I MAĞLUP ETTİ

Golden State Warriors, evinde Toronto Raptors'ı 117-114 mağlup ederken, Jimmy Butler “triple-double” performansıyla geceye damga vurdu.

Butler, 16 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistle takımını sırtlarken, Draymond Green de 21 sayı kaydetti. Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, 17 sayı attığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Toronto Raptors'ta Scottie Barnes’ın 29 sayı ve 10 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı. Warriors, 41 galibiyet ve 29 yenilgiyle Batı Konferansı'nda 6. sıraya yerleşirken, Raptors ise 24 galibiyet ve 46 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 11. sırada kaldı.

GECENİN SONUÇLARI