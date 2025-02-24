NBA’de dün gece oynanan maçlarda heyecan doruktaydı. Milwaukee Bucks, Miami Heat karşısında büyük bir geri dönüşe imza atarken, Toronto Raptors güçlü rakibi Phoenix Suns’ı mağlup etti.
BUCKS'DAN HARİKA GERİ DÖNÜŞ
İlk yarıyı 65-55 geride kapatan Bucks, ikinci yarıdaki etkili performansıyla sahadan 120 - 113'lük galibiyetle ayrıldı. Giannis Antetokounmpo, 36 sayı, 12 ribaunt ve 7 asistle takımını sırtlarken, Damian Lillard 28 sayı, 9 asist ile ona eşlik etti.
Miami Heat’te Bam Adebayo 24 sayı, 11 ribauntla mücadele etti ancak takımına galibiyeti getiremedi.
TORONTO'DAN RAHAT GALİBİYET
Toronto Raptors, ilk yarıyı 67-52 önde kapattığı maçı 127-109 sayılık skorla rahat kazandı.
Scottie Barnes, 29 sayı, 10 ribaunt ve 6 asistle Raptors’ın en etkili ismi oldu. Suns’ta Devin Booker’ın 31 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'DE GECENİN TÜM SONUÇLARI
- Toronto Raptors 127 - 109 Phoenix Suns
- Milwaukee Bucks 120 - 113 Miami Heat
- Indiana Pacers 129 - 111 LA Clippers
- Orlando Magic 110 - 90 Washington Wizards
- Atlanta Hawks 143 - 148 Detroit Pistons (Uzatmada)
- New Orleans Pelicans 114 - 96 San Antonio Spurs
- Cleveland Cavaliers 129 - 123 Memphis Grizzlies
- Minnesota Timberwolves 123 - 130 Oklahoma City Thunder
NBA’de mücadele tüm hızıyla devam ederken, takımlar play-off yarışında avantaj yakalamak için kıyasıya rekabet ediyor.