NBA'de Houston Rockets, Toyota Center'da Warriors'a karşı 131-116'lık galibiyet alarak seride durumu 3-2'ye taşıdı. Ancak kritik karşılaşmanın son çeyreğinde ortalık karıştı.
Dördüncü çeyreğin ortalarında Dillon Brooks, savunma ribaundu sırasında Moses Moody tarafından faul aldı. Pat Spencer uzaklaşırken milli basketbolcu Alperen Şengün, rakibine kasten çarptı.
KAFA KAFAYA GELDİLER
İki oyuncu kafa kafaya gelirken, Spencer, Rockets'ın NBA All-Star'ına kafa attı. Trayce Jackson-Davis araya girerek Alperen'i itti ve gerginlik tırmandı.
Hakemler, pozisyonu inceledikten sonra Jackson-Davis ve Alperen Şengün'e teknik fauller verdi. Spencer, Şengün'e yaptığı "kural dışı kafa atışı" nedeniyle teknik faul aldı ve oyundan ihraç edildi.
Alperen Şengün, Pat Spencer ve Trayce Jackson-Davis arasında iplerin gerildiği an! pic.twitter.com/aKEVoelNXP— S Sport (@ssporttr) May 1, 2025