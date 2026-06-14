NBA'de şampiyon, San Antonio Spurs'ü serinin son maçında 94-90, toplamda 4-1 mağlup eden New York Knicks oldu. 1970 ve 1973'ün ardından üçüncü zaferini ilan eden New York ekibi, 53 yıllık şampiyonluk hasretini de dindirdi.

KÖTÜ BAŞLADI İYİ BİTİRDİ

İlk çeyrekte yalnızca 13 sayı üretebilen New York Knicks, ikinci çeyrekte 15 sayı farkı eritip devreye 5 sayı geride gitmeyi başardı. 3. çeyrekte denge sağlamaya çalışsa da San Antonio'nun 15 sayı öne geçtiği sekansa engel olamadı.

Son çeyreğe 10 sayı geride başlayan Knicks, muazzam bir savunmayla San Antonio'nun sayıya gitmesini engelledi. Maç sonuna iyi motive olan New York ekibi, maçı ve seriyi kazanarak 53 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirdi.

Ayrıca NBA Kupası'nı da kazanan New York Knicks, lig tarihinin duble yapan ilk takımı olma başarısı gösterdi.