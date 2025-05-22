NBA’de Oklahoma City Thunder forması giyen Shai Gilgeous-Alexander, 2024-2025 sezonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilerek kariyerinde bir ilki başardı.

JOKİC VE ANTETOKOUNMPO'YU GERİDE BIRAKTI

NBA’den yapılan resmi açıklamaya göre, Thunder'ın yıldız oyun kurucusu Shai Gilgeous-Alexander, MVP ödülünü Nikola Jokic ve Giannis Antetokounmpo gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak kazandı.

100 kişilik küresel medya panelinin oylarıyla belirlenen MVP ödülünde Gilgeous-Alexander, 913 puan alarak zirvede yer aldı. Jokic 787, Antetokounmpo ise 470 puanda kaldı.

Bu ödülle birlikte 25 yaşındaki oyuncu, Steve Nash’ten sonra NBA tarihinde MVP seçilen ikinci Kanadalı oldu. Aynı zamanda Thunder tarihinde Kevin Durant (2013-2014) ve Russell Westbrook’un (2016-2017) ardından bu ödülü kazanan üçüncü oyuncu olmayı da başardı.

Gilgeous-Alexander, 2024-2025 normal sezonunda 76 maçta ortalama 34.2 dakika süre alarak; 32,7 sayı, 5 ribaunt, 6,4 asist, 1,72 top çalma ve 1,01 blok ortalamaları yakaladı. Sayı, asist ve blok kategorilerinde kariyerinin en yüksek sezonunu geçirdi.