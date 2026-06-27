Futbolun doğduğu ülke İngiltere'de yıllardır basketbolun yeterince ilgi görmediği konuşulurdu. Hatta birçok spor yatırımcısına göre Londra, Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biri olmasına rağmen basketbol açısından hiçbir zaman öncelikli pazarlar arasında yer almıyordu.

NBA ve FIBA ortaklığında Ekim 2027'de hayata geçirilmesi planlanan NBA Europe projesinde en büyük yatırımcı ilgisinin Londra'ya yöneldiği belirtiliyor. Uluslararası spor endüstrisinin önde gelen yayınlarından SportBusiness'ın haberine göre, yalnızca Londra franchise'ı için beşten fazla yatırım grubu son bağlayıcı teklifini sundu. Haberde, Londra ve Paris'teki franchise satışlarının 1 milyar doların üzerinde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Aslında bu tablo, NBA'in yıllardır oluşturduğu ticari gücün de önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Çünkü bugün yatırımcılar yalnızca bir basketbol takımına değil; NBA'in oluşturduğu marka değerine, pazarlama gücüne ve uzun vadeli büyüme potansiyeline yatırım yapıyor.

Habere göre Londra, yatırımcı ilgisinin en yoğun olduğu şehir konumunda bulunuyor. Futbol kulüplerinden devlet varlık fonlarına, özel sermaye şirketlerinden ultra yüksek servete sahip birey ve ailelere kadar çok farklı yatırımcı profilleri Londra franchise'ı için yarışıyor. 29 Haziran'da teklif sürecinin tamamlanmasının ardından NBA'in, danışmanları JP Morgan ve The Raine Group ile birlikte franchise satış sürecini başlatması bekleniyor.

SportBusiness'ın haberine göre satışlar, yatırımcı ilgisinin en yüksek olduğu şehirlerden başlayacak. İlk sırada Londra'nın, ardından ise Paris'in yer alması bekleniyor. Başarılı olamayan yatırımcı grupları ise tekliflerini diğer aday şehirlere yönlendirebilecek.

İSTANBUL DA EV SAHİBİ ŞEHİRLERDEN

NBA Europe’un NBA-FIBA ortaklığında Ekim 2027’de hayata geçirilmesi ve yarı açık bir lig modeliyle faaliyet göstermesi hedefleniyor. Organizasyonun ilk sezonunda 14 ila 16 takımın mücadele etmesi öngörülüyor.Mevcut plana göre bu takımların 10 ila 12’si kalıcı franchise statüsüne sahip olacak. Kalan 4 ila 6 takım ise FIBA çatısı altındaki yerel liglerde ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde gösterdikleri sportif başarı doğrultusunda, liyakat esasına göre lige katılma hakkı elde edecek. Takip eden yıllarda ligde yer alacak takım sayısının artırılması planlanıyor.

NBA Europe yönetiminin daha önce paylaştığı aday şehirler arasında İtalya’dan Roma ve Milano; İngiltere’den Londra ve Manchester; Fransa’dan Paris ve Lyon; İspanya’dan Madrid ve Barselona; Almanya’dan Berlin ve Münih; Yunanistan’dan Atina ve Türkiye’den İstanbul bulunuyor.