Avrupa basketbolunun geleceği Como zirvesi ve ardından gelen açıklamalarla tartışılmaya devam ederken, NBA Europe’a farklı kesimlerden gelen ilgi dikkat çekiyor. Panathinaikos’un sahibi Dimitris Giannakopoulos’tan Real Madrid Başkanı FlorentinoPérez’e, Milan’ın sahibi RedBird’den Cleveland Cavaliers Başantrenörü KennyAtkinson’a uzanan açıklamalar, yeni lig projesinin etrafında oluşan hareketliliği ortaya koyuyor.

Avrupa basketbolunda saha dışındaki gelişmeler, son dönemde en az maçlar kadar yakından takip ediliyor. İtalya’nın Como Gölü kıyısında gerçekleşen EuroLeague hissedarlar toplantısı ve ardından EuroLeague ile NBA-FIBA cephesinden gelen açıklamalar, kıtada basketbolun geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden hızlandırdı.

NBA ve FIBA kararlılıklarını yineledi

NBA ve FIBA, ortak açıklamalarında yeni lig projesinde ilerleme konusundaki kararlılıklarını yineledi: “EuroLeague, FIBA ve NBA arasında Avrupa basketbol ekosistemini birleştirecek bir ortaklık; kulüplere, oyunculara ve hepsinden önemlisi taraftarlara fayda sağlarken basketbolun Avrupa genelindeki muazzam potansiyelini ortaya çıkaracaktır. NBA ve FIBA, Avrupa'da yeni bir profesyonel erkekler ligini hayata geçirme; büyüme, fırsat ve Avrupa spor modelinin temel ilkeleri doğrultusundaki vizyonlarını paylaşan ortaklarıyla birlikte daha güçlü ve sürdürülebilir bir basketbol ekosisteminin inşasına katkı sunma kararlılığını korumaktadır."

Aivazoglou: “Gelecek yıl başlama planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz”

Dün Londra’da düzenlenen Leaders Week konferansında konuşan NBA Avrupa ve Orta Doğu İcra Direktörü George Aivazoglou, basketbolu daha geniş kitlelerle buluştururken Avrupa basketbolunun geleneklerini korumanın önemini vurguladı: “NBA Europe’un, nesiller boyunca basketbolu ve takımlarını destekleyen tutkulu Avrupa basketbol taraftarlarını koruması gerekiyor. Ona özgünlüğünü kazandıran da bu. Avrupa’da sahada oynanan basketbol harika: kalitesi, rekabetin yoğunluğu ve taraftarların tutkusu. Bunu kaybetmek istemiyoruz. Bu proje, dayatılırsa ya da yabancı bir yapı gibi algılanırsa başarılı olamaz. Bu geleneklere saygı duyması, aynı zamanda bugün olduğundan daha fazla insanı çekmesi gerekiyor. Yalnızca tutkulu taraftarlara hitap edemez. NBA’in izleyici kitlesi ve sunum biçimi nasıl daha çeşitli hale geldiyse, Avrupa basketbolunun da dışa açılması gerekiyor. Avrupa basketbolu küresel bir spor markasına dönüşmeli.”

Aivazoglou, NBA’in ortaklarla çalışma ve ligi hayata geçirme planları doğrultusunda ilerleme konusundaki kararlılığını da yineledi: “Geleceğe ilişkin vizyonumuzu paylaşan herkesle çalışma niyetimiz konusunda son derece ciddi ve tutarlıyız. Gelecek yıl başlama planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz.”

Bununla birlikte, son bir haftada uluslararası basına yansıyan açıklamalar ve haberler, NBA Europe’a yönelik ilginin farklı alanlara yayıldığını gösteriyor. Avrupa basketbolunun köklü kulüpleri, futbol markaları, yatırımcılar ve NBA’de görev yapan antrenörler, projeyi farklı gerekçelerle gündemlerine alıyor.

Giannakopoulos: “NBA, tekrar ediyorum NBA, yatırım yapmak istiyor”

Panathinaikos’un sahibi Dimitris Giannakopoulos, Como zirvesi sırasında Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Sevdiğimiz sporu hep birlikte, NBA’in —tekrar ediyorum NBA’in, dünyanın en iyi liginin— yatırım yapmak ve EuroLeague’i kendi dünyasının bir parçası haline getirmek istediği bir organizasyona dönüştürdük” derken, gelinen noktadan gurur duyduğunu belirterek ortak çözüm çağrısı yaptı.

Olympiakos ve bazı diğer kulüplerin tutumunu da eleştiren Giannakopoulos, bu kulüplerin basketbolu büyütmeye ilgi göstermediğini savundu. Başarının hâlâ yıl sonunda ne kadar para kaybedildiği üzerinden değerlendirildiğini söyleyen Panathinaikos’un sahibi, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Basketbol, zengin çocukların oyuncağı değildir.”