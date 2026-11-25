NBA'de görev yapan başantrenörlerin 2026-27 sezonu yıllık ortalama sözleşme bedelleri netleşti. Sportico yazarı Kurt Badenhausen tarafından derlenen kazanç sıralamasında, Golden State Warriors'ı çalıştıran Steve Kerr zirvedeki yerini kimseye bırakmadı.

Mayıs ayında Warriors yönetimiyle iki yıllık yeni bir kontrata imza atan deneyimli çalıştırıcı, önceki sözleşmesindeki yıllık ortalama 17,5 milyon dolarlık ücretini koruyarak ligin en pahalı başantrenörü olmayı sürdürdü. Kerr'in hemen arkasında ise yıllık 15'er milyon dolarlık gelirleriyle Miami Heat Başantrenörü Erik Spoelstra ve Los Angeles Clippers Başantrenörü Tyronn Lue ikinci sırayı paylaştı.

SEKİZ HANELİ KAZANAN KOÇ SAYISI 10

Geçtiğimiz sezon, kariyerini noktalayan Doc Rivers da dahil olmak üzere NBA'de yalnızca sekiz başantrenör yıllık en az 10 milyon dolar bandında ücret alıyordu. Yeni dönemde Quin Snyder'ın imzaladığı yeni sözleşmeyle bu barajı aşması, Milwaukee Bucks'ın başına geçen Taylor Jenkins ile Dallas Mavericks'i çalıştırmaya başlayan Dusty May'in de sekiz haneli kontratlara imza atmasıyla 10 milyon dolar ve üzeri kazanan koç sayısı 10'a ulaştı.

EN ÇOK KAZANAN KOÇLAR