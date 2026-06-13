NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen James Harden, cumartesi sabahı erken saatlerde Houston'da bir kabahat silah suçlamasıyla tutuklandı.

New York Post'un haberine göre 36 yaşındaki yıldız, Houston Polis Teşkilatı tarafından saat 03.41'de gözaltına alındı ve daha sonra yasa dışı silah taşıma suçlamasıyla tutuklandı. Yetkililer raporda "silahın açık bir görüşte olduğunu" ve "bir kılıfta taşınmadığını" iddia etti.

Şikayete göre Harden'ın aracın içinde bir tabanca bulundurmak için "yasadışı, kasıtlı ve bilerek" olduğu ifade edildi. Harden, mahkeme kayıtlarına 100 Dolar kefaret ile serbest bırakıldı. Yıldız oyuncunun tutukluluk kararı için 22 Haziran'da mahkemeye çıkacağı da aktarıldı.