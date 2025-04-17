NBA'de play-in turu heyecanı sürerken, Miami Heat ve Dallas Mavericks rakiplerini mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

HEAT'TEN NET GALİBİYET

Doğu Konferansı play-in turunda Miami Heat, deplasmanda Chicago Bulls'u 109-90 mağlup etti. United Center’da oynanan karşılaşmada Tyler Herro 38 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Herro’ya Andrew Wiggins 20 sayı, 9 ribaunt ve Bam Adebayo 15 sayı, 12 ribauntla eşlik etti.

Ev sahibi Bulls’ta Josh Giddey 25 sayı ve 10 ribaunt üretse de performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Miami Heat, Doğu Konferansı’ndaki bir sonraki play-in maçında Atlanta Hawks ile karşılaşacak. Bu eşleşmenin kazananı, play-off’ta Cleveland Cavaliers’ın rakibi olacak.

MAVERİCKS, KİNGS’İ ELEDİ

Gecenin bir diğer karşılaşmasında Dallas Mavericks, Sacramento Kings’i 120-106’lık skorla geçerek Batı Konferansı play-in ikinci turuna yükseldi. Mavericks’te Anthony Davis 27 sayı, 9 ribaunt; Klay Thompson ise 23 sayı ve 5 ribauntluk performans sergiledi.

Kings cephesinde DeMar DeRozan 33 sayı ve 7 ribauntla oynadı ancak takımını galibiyete taşıyamadı.

Dallas Mavericks, bir sonraki maçta Memphis Grizzlies ile karşılaşacak. Kazanan takım, play-off turunda Oklahoma City Thunder ile eşleşecek.