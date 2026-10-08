İtalya’nın Como kentinde düzenlenen EuroLeague hissedarlar toplantısının ardından gözlerin çevrildiği NBA-FIBA cephesinden ilk mesaj geldi.

NBA’in iş birliği teklifini ilk aşamada kabul etmeyen EuroLeague hissedarları, toplantının ardından kendi yapılarını güçlendirme ve genişleme planlarına devam edeceklerini açıklamıştı. EuroLeague’in açıklamasında NBA, FIBA ya da NBA Europe’a ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmemişti.

NBA ve FIBA’nın bugün yayımladığı, İngilizce orijinali 77 kelimeden oluşan ortak açıklama ise hem iş birliği çağrısını hem de yeni lig projesine ilişkin kararlılığı ortaya koydu. Açıklamada, Avrupa basketbolunun potansiyelini açığa çıkaracak bir ortaklığın kulüplere, oyunculara ve taraftarlara sağlayacağı faydalar öne çıkarıldı.

'HEPSİNDEN ÖNEMLİSİ TARAFTARLAR…'

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“EuroLeague, FIBA ve NBA arasında Avrupa basketbol ekosistemini birleştirecek bir ortaklık; kulüplere, oyunculara ve hepsinden önemlisi taraftarlara fayda sağlarken basketbolun Avrupa genelindeki muazzam potansiyelini ortaya çıkaracaktır. NBA ve FIBA, Avrupa’da yeni bir profesyonel erkekler ligini hayata geçirme ve büyüme, fırsat ve Avrupa spor modelinin temel ilkeleri doğrultusundaki vizyonlarını paylaşan ortaklarıyla birlikte daha güçlü ve sürdürülebilir bir basketbol ekosisteminin inşasına katkı sunma kararlılığını korumaktadır.”

İKİ AÇIKLAMA ARASINDAKİ TEMEL FARK…

Salı günü EuroLeague’in, bugün ise NBA ve FIBA’nın yayımladığı açıklamalar arasındaki temel fark, geleceğe ilişkin vurgularda ortaya çıkıyor. EuroLeague kendi yapısının dönüşümüne ve genişlemeye odaklanırken, NBA ve FIBA ortak bir basketbol ekosistemi oluşturmanın ve bu yapının tüm paydaşlara sağlayacağı faydaların altını çiziyor.

Ortaklık çağrısının hemen ardından yeni ligi hayata geçirme kararlılığının vurgulanması da açıklamanın dikkat çeken bir diğer unsuru.

SILVER VE TATUM’UN AÇIKLAMALARIYLA PARALEL

Bu yaklaşım, NBA Başkanı Adam Silver ve NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum’ın daha önce dile getirdiği mesajlarla da örtüşüyor. Açıklamanın satır aralarında, Avrupa basketbolu için ortak bir yapıda buluşmanın öncelikli seçenek olduğu, ancak anlaşma sağlanamaması halinde de NBA ve FIBA’nın yeni lig projesinde yoluna devam edeceği yönündeki kararlılık öne çıkıyor.