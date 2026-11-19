Sports Business Journal’ın 18 Kasım’da düzenlediği Dealmakers etkinliğinde NBA Europe’u bu kez iki isim birlikte anlattı. Bir yanda yeni ligin hazırlıklarını yürüten NBA’in başkan yardımcısı Mark Tatum, diğer yanda AC Milan’ın sahibi ve Milano’da kurulması planlanan NBA Europe takımı için öne çıkan yatırım gruplarından RedBird’ün kurucusu Gerry Cardinale vardı.

2027’de hayata geçmesi beklenen lig için iki ismin aynı sahnede verdiği mesaj, Avrupa basketbolunun kulüplerine, yayıncılarına ve yatırımcılarına yönelikti. NBA, takviminden emin olduğunu ve EuroLeague’le anlaşma çıkmasa da ilerleyeceğini söylüyor. Avrupa futbolunun en köklü kulüplerinden birinin sahibi ise bu projeyi dünya sporunun en cazip yatırım fırsatı olarak görüyor.

"HİÇ ŞÜPHE YOK”

Etkinliğin en net yanıtı, moderatör Abe Madkour’un “EuroLeague’le anlaşmaya varamazsanız yine de ilerleyecek misiniz?” sorusuna geldi. Tatum, “Evet. Buna hiç şüphe yok” dedi. Yatırımcı görüşmelerinde gelinen noktayı da şu sözlerle anlattı: “Projeyi hâlâ 2027’de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Potansiyel yatırımcılarla çok iyi görüşmeler yapıyoruz ve anlaşmaları sonuçlandırma aşamasındayız. Dolayısıyla projeyi hayata geçirmek için çok iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz.”

MILAN’IN SAHİBİNDEN AÇIK DESTEK

Cardinale, 26 yıllık EuroLeague’in bir marka ve taraftar kitlesi oluşturduğunu, ancak kulüplerin mali yapısının bu gelişime ayak uyduramadığını söyledi. “EuroLeague takımlarının hiçbiri aslında kendi masraflarını karşılayamıyor” diyen Cardinale, NBA Europe’a neden destek verdiğini de açıkça ortaya koydu: “Dünya sporunda NBA Europe’dan daha cazip ve kazanç potansiyeli taşıyan bir yatırım fırsatı düşünemiyorum.”

AC Milan yatırımıyla Avrupa sporunun içinde yer alan Cardinale, yeni ligin başarısı için kulüplerin şehirleri ve taraftarlarıyla kurduğu bağa dikkat çekti: “Biz Amerikan bakış açısını getiriyoruz. Ama Milano’daki görevimin bir parçası da Amerika’daki en iyi uygulamaları oraya taşırken bunların birebir aktarılamayacağını bilecek tevazuya sahip olmak. Taraftarların rolü ve bu takımların kendi topluluklarındaki yeri, Amerika’da bildiğimizin çok ötesinde.”

300 MİLYON TARAFTAR, YÜZDE 1’İN ALTINDA PAY

Tatum’un ortaya koyduğu tablo, NBA’in Avrupa’da gördüğü fırsatın boyutunu gösteriyor. Tatum’a göre kıtanın en büyük ikinci ve en hızlı büyüyen sporu olan basketbolun Avrupa’da 300 milyona yakın taraftarı var. Buna rağmen sporun ticari pazardan aldığı pay yüzde 1’in altında. “Bence bu, spor dünyasının tamamındaki en büyük değer yaratma fırsatlarından biri” diyen Tatum, NBA’in bu potansiyeli nasıl değerlendireceğini de anlattı: “Taraftar kitlelerini nasıl büyüteceğimizi biliyoruz. Pazarlamayı biliyoruz. Takımların kârlı hâle gelebildiği başarılı ligleri nasıl yöneteceğimizi biliyoruz.”

YEREL LİGDEN NBA EUROPE’A UZANAN YOL

“Bu girişim yüzde 100 Avrupa’daki taraftar deneyimini geliştirmekle ilgili” diyen Tatum, mevcut liglerin birbirine bağlı olmadığını söylerken, Birleşik Krallık’ın yanı sıra Paris, Roma ve Berlin’i de bugünkü yapının taraftara düzenli olarak ulaşamadığı pazarlar arasında gösterdi.

Yeni ligin sportif modelini anlatırken Avrupa futbolundaki piramit yapısını örnek veren Tatum, yerel liglerde mücadele eden kulüplere de NBA Europe’a uzanan bir yol açmak istediklerini söyledi: “Yapmaya çalıştığımız şey, basketbol ekosistemini yeniden yapılandırarak Avrupa’daki her yerel takıma en üst düzey lig olan NBA Europe Ligi’nde oynamayı hayal etme ve sahadaki performansıyla bu lige katılma fırsatı vermek.”

Tatum, takımların kendi ulusal liglerinde de oynamaya devam edeceğini ve bu nedenle NBA Europe’da FIBA kurallarını uygulamayı planladıklarını belirtti.

AC MILAN–REAL MADRID MESAJI

NBA’in yayın hakları için şimdiden dünyanın büyük medya şirketleri ve dijital platformlarıyla görüştüğünü söyleyen Tatum, ligin Avrupa dışındaki potansiyelini aynı sahneyi paylaştığı Cardinale’nin kulübü üzerinden anlattı: “Çünkü bir AC Milan–Real Madrid basketbol maçı yayınlandığında bunun Çin’de de Kuzey Amerika’da da ilgi göreceğini biliyorlar. Elbette yerel ve bölgesel pazarlarda da çok büyük ilgi var.”

Tatum’un örneği, gecenin başındaki fotoğrafı tamamladı. NBA, Milano’da bir takım kurma ihtimalini şimdiden Çin ve Kuzey Amerika’daki yayın talebiyle birlikte konuşuyor. Milan’ın sahibi de aynı sahnede bu projeye neden inandığını anlatıyor. Avrupa basketboluna verdikleri mesaj şu: 2027 için hazırlıklar tam gaz sürüyor. Yatırımcılar masada. NBA Europe geliyor.