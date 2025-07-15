Ege’deki turistik Spetses adasında tatilini geçiren dünyaca ünlü NBA yıldızı Michael Jordan dün akşam saatlerinde adanın Vouliagmeni sahilindeki bir restoranda Luka Doncic, Carmelo Anthony ve Bam Adebayo gibi üst ligdeki diğer yıldızlarla birlikte yemek yedi ve yemekten çok memnun kaldığı ortaya çıktı.

Deniz ürünleri ve geleneksel Yunan lezzetlerinden oluşan menü, restoranın sahibi ve şefi Giorgos Papaioannou tarafından özel olarak hazırlandı.

RESTORAN EKİBİNE UNUTULMAZ BİR JEST YAPTI

Yunanistan’dA yayın yapan Gazzetta.gr'nin haberine göre, Jordan misafirperverlik ve deneyimden çok memnun kaldı ve restoran ekibine 10 bin dolar bahşiş vererek unutulması zor bir jest yaptı.

YUNANİSTAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Jordan yemekte yaptığı konuşmada "Yunanistan, efsanevi kahramanların doğduğu ve büyüklük kavramının ilk ortaya çıktığı kadim tanrıların anavatanıdır. Jordan Markası'nın geleceğinin şekillendiği kritik bir anda, bu eşsiz ülkeden ilham aldık. Tıpkı büyüklüğe giden yolu planlarken sayısız saat süren mükemmellik gerektiği gibi, bu koleksiyon da İtalya'da, çalışmalarının nihai sonucu olarak mükemmellikten başka bir şey kabul etmeyen zanaatkarlar tarafından üretildi” ifadelerini kullandı.