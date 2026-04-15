NBA'de Miami Heat ile Charlotte Hornets play-in maçında karşı karşıya geldi. Maçın ikinci çeyreğinin başlarında Bam Adebayo'nun sırtından sakatlanarak oyundan çıktığı pozisyonda geceye damga vurdu..

LaMelo Ball'un yaptığı layup bloklandıktan sonra Adebayo ribaundu aldı. Adebayo saha çizgisine yakın bir yere inerken, yerde bulunan Ball, Adebayo'nun sağ bacağı havada iken sol ayak bileğinin arkasından tuttu ve rakibini yere düşürdü.

Adebayo sırt üstü düşerek acı içinde kaldı. Adebayo, yerden kalkmakta zorlandı ve sonunda soyunma odasına götürüldü. Hakemler Ball'a faul çalmadı ve koç Spoelstra'nın olası bir kasti faul için pozisyonun incelenmesi yönündeki talepleri dikkate alınmadı. Bir süre daha kendini deneyen Heat'in yıldızı, mücadeleye devam edemedi.

Heat, uzatmalarda 127-126'lık skorla mağlup oldu. Rakibini kasten sakatlayan Ball, bitime 4.7 saniye kala galibiyet sayısını kaydeden isim olurken tepkilerin odağına yerleşti.