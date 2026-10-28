Hande Erçel, bu kez oyunculuğuyla değil, sosyal medyada aldığı sürpriz bir beğeniyle konuşuluyor. NBA yıldızı Devin Booker, Erçel’in paylaşımını beğendi. Dünyaca ünlü model Kendall Jenner’ın eski sevgilisi olan Booker’ın bu hamlesi, magazin takipçilerinin dikkatini çekti.

KENDALL JENNER İLE AŞKIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

NBA yıldızı Devin Booker, bir dönem dünyaca ünlü model Kendall Jenner ile yaşadığı ilişkiyle magazin basınında geniş yer bulmuştu. 2020’de başlayan birlikteliklerini 2021’de sosyal medyada duyuran ikili, birlikte katıldıkları etkinlikler ve tatil paylaşımlarıyla sık sık konuşulmuştu.

Ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelen çiftin yolları daha sonra ayrılmıştı. Booker’ın adı şimdi ise Hande Erçel’e yönelik olduğu öne sürülen sosyal medya etkileşimiyle anılıyor.

ARON PIPER DA HANDE ERÇEL’İ TAKİBE ALMIŞTI

Hande Erçel hakkında daha önce de uluslararası isimlerle ilgili sosyal medya haberleri yapılmıştı. Netflix’in Elite dizisindeki Ander karakteriyle tanınan oyuncu Aron Piper’ın, eylül ayında Erçel’i Instagram’da takibe aldığı öne sürülmüştü.

Piper’ın bu hamlesi de o dönem magazin gündemine taşınmıştı. Şimdi ise Devin Booker’ın beğeni iddiası, Erçel’in sosyal medya etkileşimlerini yeniden gündeme getirdi.