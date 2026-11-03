NBA'de Golden State Warriors ile Phoenix Suns'ın karşı karşıya geldiği maça yaşanan gerginlik damga vurdu. Golden State Warriors'ın 116-113 kazandığı karşılaşmanın 3. çeyreğinde bir anda ortalık karıştı.

Suns'ın maçı önde götürdüğü anlarda Warriors'ın yıldızı Draymond Green, Khaman Maluach'a pota altında oldukça sert bir faul yaptı. Bu faulün ardından Dillon Brooks gerginlik büyümesin diye rakibi Green'i ayırmaya gitti. Ancak hiç beklemediği bir karşılık aldı.

Green bir anda Brooks'un boğazına sarıldı ve parke karıştı. İki takım oyuncuları ile hakemler ikiliyi ayırmakta güçlük çekti. Gerginlik daha fazla büyümeden olaylar duruldu ve iki teknik faul alan Green oyundan diskalifiye edildi.