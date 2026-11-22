NBA'de San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 114-91 mağlup etti. Karşılaşmaya 50 sayı, 18 ribaunt, 4 top çalma ve 5 blok üreten Victor Wembanyama damga vurdu. Wembanyama, 1973-74 sezonundan bu yana bir NBA maçında en az 50 sayı, 15 ribaunt, 4 top çalma ve 5 blok kaydeden ilk oyuncu oldu. Batı Konferansı lideri Spurs, sezonun 14. galibiyetini alırken Stephon Castle da 19 sayı ve 6 asistle katkı verdi. Pelicans'ta Jeremiah Fears'ın 29 ve Jordan Poole'un 25 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Konuk ekip sezonun 13. mağlubiyetini aldı.

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