NBA'de San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 114-91 mağlup etti. Karşılaşmaya 50 sayı, 18 ribaunt, 4 top çalma ve 5 blok üreten Victor Wembanyama damga vurdu.
Wembanyama, 1973-74 sezonundan bu yana bir NBA maçında en az 50 sayı, 15 ribaunt, 4 top çalma ve 5 blok kaydeden ilk oyuncu oldu.
Batı Konferansı lideri Spurs, sezonun 14. galibiyetini alırken Stephon Castle da 19 sayı ve 6 asistle katkı verdi.
Pelicans'ta Jeremiah Fears'ın 29 ve Jordan Poole'un 25 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Konuk ekip sezonun 13. mağlubiyetini aldı.