Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin takviyelerinin ardından yeni isimlere yöneldi.
Orta sahada değişime hazırlanan sarı lacivertliler, İngiltere'den sürpriz bir ismi gündemine aldı.
9 MİLYONA SERBEST
Punch Sports'un haberine göre Fenerbahçe Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberin detaylarında sarı lacivertlilerin, 28 yaşındaki oyuncu için resmi girişimlere başladığı aktarıldı.
Leicester City küme düştüğü için Nijeryalı orta saha oyuncusunun 9 milyon Sterlinlik bir serbest kalma bedelinin olduğu ifade edildi.
Ayrıca Fenerbahçe'nin dışında İtalyan devi Juventus da Ndidi transferinin maliyeti için Leicester City ile temasa geçti.