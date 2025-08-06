Gedson'un yerini doldurmaya çalışan Beşiktaş, Leicester City forması giyen Nijeryalı 6 numara Wilfred Ndidi ile her konuda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Leicester City'den Wilfred Ndidi'yi 9.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Kartal'ın yeni transferi 28 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Ndidi Perşembe günü sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek.

Ndidi Beşiktaş için en pahalı 5 transfer arasına girecek. Nijeryalı yıldız da 3.5-4 milyon Euro civarında bir ücrete forma giyecek. Ndidi'nin Leicester City ile alacakları konusunda son görüşmelerini yaptığı ve ardından resmi imza için İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Ndidi’nin 1 İngiltere Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve 1 Championship şampiyonluğu bulunuyor.