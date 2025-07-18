Fenerbahçe'nin defansif orta sahaya ihtiyacı var. Sarı-lacivertli yönetim, savunmaya direnç kazandıracak orta saha oyuncusu bulmak için Avrupa’yı tararken, dün İngiltere ve Almanya’dan müjde geldi. Sarı-lacivertliler, öncelikle Leicester City’nin Nijeryalı orta sahası Wilfred Ndidi için resmi girişimlere başladı.

4 MİLYONA GEL OYNA

Nijeryalı yıldız, Leicester City küme düştüğü için takımdan ayrılmak istiyor ve serbest kalma bedeli de 10 milyon Euro. Futbol Direktörü Devin Özek, İngiliz kulübü ile temasa geçerken, Ndidi’ye de 4 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme önerdi. Yönetim, Granit Xhaka’nın durumunu da yakından takip ediyor.

SUNDERLAND PEŞİNDE

Suudi Arabistan ekibi Neom, Bayer Leverkusen’in 15 milyon Euro bonservis bedeli istemesi üzerine transferden çekildi. Suudiler, 8 milyon Euro’dan fazla ödemeyi düşünmüyor. Sunderland’in de talip olduğu Xhaka ise Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor. Devin Özek, imza için çalışıyor.