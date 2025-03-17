MHP, Kasım 2024’te, haklarında Dubai’den altın kaçakçılığı yaptıkları iddiası bulunan üç milletvekilinin istifasını istedi. Hasan Basri Sönmez (Isparta), Mustafa Demir (Kilis) ve İsmail Akgül (Bolu) MHP’den istifa etti.

VEKİLLİĞE DEVAM

Dört aydır bağımsız olan üç vekil, haklarındaki iddiayla ilgili tek kelime açıklama yapmadı, ne doğruladılar ne de tepki gösterip yalanladılar. Bu sürede dört aylık maaş da aldılar, her birine 733 bin lira ödendi. Vekilliğe devam eden üç isim, ne kanun teklifi ne önerge verdi ne de kürsüye çıktı.

Vekiller bağımsız kaldıkları için komisyonlarda da görev almadı. Meclis çalışması yapmadan vekilliğe devam ettiler. Bu derece ağır bir iddiaya rağmen savcılar üç vekil hakkında herhangi bir fezleke de hazırlamadı ve TBMM’ye dokunulmazlık dosyası da gelmedi.

HER SEFERDE BÜYÜK KÂR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 ağustos ayında işlenmemiş altın ithalatına aylık 12 ton kota koydu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez “Kota sonrası Dubai’den altın kaçakçılığı başladı. Dubai’de altının kilosu 80 bin, Türkiye’de ise 85-88 bin dolar ve kilo başına 5-8 bin dolar fark bulunuyor. İstanbul Havalimanı VIP salonunda geçen eylül ayında 60 kilo altın ele geçirildi. VIP salonuna getirilen altında birileri her seferinde cebine 300-500 bin dolar indiriyor. VIP salonunu kullanma hakkına sahip kişilerden kimler kaç kez Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti, giderken çanta ve valizleri kaç kilo, dönüşte kaç kiloydu. Devlet bu işin peşine düşerse büyük bir skandal ve önemli isimler ortaya çıkar” dedi.