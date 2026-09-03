Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı tüketici fiyat endeksi verileri, seyahat maliyetlerindeki patlamayı ortaya koydu. Yurt dışı hava yolu yolcu taşımacılığındaki fiyatlar, ağustos ayında %56,26 artış göstererek en yüksek değişimi kaydetmiş oldu.

Bu kalemi en yüksek fiyat artışını gösteren diğer kategoriler dini hizmetler (%28,89) ve yükseköğretim eğitimi (%25,37) oldu.

MOTORİN VE BENZİN DE PAHALILAŞTI

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler de dikkat çekti. Ağustos ayında fiyatı en çok artan ürünler arasında %14,07 ile motorin (mazot) ve %9,14 ile benzin yer aldı. Bu süreçte yumurtalar da %15,70 oranında zamlandı.

Yurt içi hava yolu taşımacılığındaki fiyatlar da %8,52 artış gösterirken, tüketici fiyatlarındaki düşüşte taze gıdaların başında geldi.

DOMATES VE BİBER DÖŞÜ

Ağustos ayında fiyatı en çok düşen ürünler arasında %21,5 ile diğer taze meyveler öne çıktı. Bunu %17,92 ile taze turunçgiller, %12,78 ile taze üzümlü meyveler ve %10,10 ile sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli taze meyveler takip etti.

Sebzelerde de fiyat düşüşü görüldü. Taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri %8,84, taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak ve benzeri) ise %7,16 oranında ucuzladı.

Giyim ve kişisel bakım ürünlerinde de değer düşüşü görüldü. Kadın ve kız çocuğu giysileri %5,58, kişisel bakıma yönelik diğer aletler, malzemeler ve ürünler ise %4,96 düşüş gösterdi.