TÜİK'in her ay düzenli olarak yayımladığı "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları" raporunun Mayıs 2026 sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Enflasyondan arındırılmış verilere göre, mayıs ayında yatırım araçlarının performansı netleşti. Birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin yakından takip ettiği tabloda, aylık bazda zirvenin sahibi brüt mevduat faizi oldu.

AYLIK GETİRDE ZİRVE MEVDUATIN

Rapora göre mayıs ayında en yüksek aylık reel getiri, brüt mevduat faizinde görüldü. Mevduat faizi, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile enflasyondan arındırıldığında yüzde 0,35; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile arındırıldığında ise yüzde 1,38 oranında yatırımcısına kazanç sağladı.

Aynı dönemde Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi de pozitif tarafta kalarak TÜFE'ye göre yüzde 1,34 oranında kazandırdı. Döviz ve altın yatırımcısı ise mayıs ayında umduğunu bulamadı. TÜFE baz alındığında Euro yüzde 0,22, Amerikan Doları yüzde 0,23, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,59 oranında kaybettirirken; ayın yatırımcısını en çok üzeni yüzde 2,79'luk kayıpla külçe altın oldu.

ORTA VADEDE BORSA ÖNE ÇIKTI

TÜİK verilerine göre üç aylık periyoda bakıldığında da brüt mevduat faizi kazançtaki liderliğini sürdürdü. TÜFE'ye göre yüzde 1,01 oranında reel getiri sağlayan mevduatın karşısında, yüzde 14,53'lük kayıpla külçe altın en fazla zarar ettiren araç olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmede ise tablo değişerek borsa öne çıktı. Bu dönemde yatırımcısına en çok kazandıran araç, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,67 getiriyle BIST 100 endeksi oldu. Aynı altı aylık süreçte Amerikan Doları, yatırımcısına yüzde 8,68 oranında en fazla kaybettiren araç oldu.

YILLIK BAZ KAZANAN DEĞİŞMEDİ

Finansal yatırım araçları son bir yıllık performanslarına göre incelendiğinde, külçe altın zirvedeki yerini bırakmadı. Yıllık bazda TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın, yatırımcısına yüzde 22,68 oranında en yüksek reel getiriyi sundu.

Diğer yatırım araçlarının yıllık getirilerinde ise BIST 100 endeksi yüzde 15,81, DİBS yüzde 4,03 ve mevduat faizi yüzde 0,05 oranında reel getiri sağladı. Yıllık döviz tablosunda ise kayıp görüldü; TÜFE baz alındığında Euro yatırımcısına yüzde 8,52, Amerikan Doları ise yüzde 11,70 oranında kaybettirdi.