Gümüşteki yükseliş yalnızca küresel piyasalarda değil, Türkiye’de de etkisini gösterdi. Gram gümüş fiyatı, 45,1791 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Günlük bazda ise artış oranı yüzde 4’e yaklaştı. Bu hareketlilik, yatırımcıların ilgisini yeniden gümüşe çevirdi.

GÖZLER TARİHİ ZİRVEDE

NTV'de yer alan habere göre, Gümüş, tarihindeki en yüksek ons fiyatını 25 Nisan 2011’de 49,81 dolarla görmüştü. Bugünkü seviyelerle bu rekorun sadece yüzde 29,35 uzağında bulunuluyor. Analistler, bu güçlü yükseliş trendinin sürmesi halinde gümüşün tarihi zirvesini yeniden test edebileceğini değerlendiriyor. Bu da, yatırımcılar açısından yeni fırsatlar doğurabileceğine işaret ediyor.