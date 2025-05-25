Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. ABD Başkanı Trump'ın tarife açıklamaları ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ekonomik dengeleri alt üst etti. Değişen ekonomik dengelerle beraber yatırımcıların da tercihleri değişti. Tarife endişeleri ve Orta Doğu gerilimi yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken, değerli metallerde yükselişler görülüyor.

Değerli metaller grubundan olan Platinin sene başından bu yana gösterdiği performans dikkat çekti. 2025 yılına 892 dolardan başlayan platin, bin 92 dolara yükselerek sene başından beri yüzde 22 kazandırdı. Haftanın son işlem gününü bin 58 dolar ile bin 92 dolar aralığında geçiren platin, günü bin 72 dolardan tamamladı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.